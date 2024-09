Autoridades tapatías pusieron en operación las renovaciones realizadas al Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPED) en la colonia Jardines del Sauz.

El inmueble requirió una inversión de 11.4 millones de pesos y atiende a más de seis mil usuarios cada año.

Explica los trabajos realizados el alcalde interino, Francisco Ramírez Salcido.

“Porque una Guadalajara que no es inclusiva, una Guadalajara que no dé piso parejo para todas las y los ciudadanos, bueno, es una Guadalajara próspera y no es una Guadalajara digna de las y los tapatíos”.

CAIPED abrió en 2006.

En el último año atendió a seis mil 392 y ofreció 10 mil 961 servicios.

El centro ofrece servicios a bajo costo como terapia física, consultas médicas especializadas en rehabilitación, traumatología, psicología, podología, terapia de lenguaje y audiometrías, entre otras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)