Sí es posible ponerse de acuerdo y con ello beneficiar a las familias mexicanas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras encabezar la firma para renovar el Paquete Contra la Carestía y la Inflación.
“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12 por ciento, y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos, que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras y no pasa nada. Afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo”.
Gracias a este acuerdo, el paquete con los 24 productos que contiene la canasta básica se mantendrá en 910 pesos, por lo menos hasta el 31 de diciembre. (Por Arturo García Caudillo)
Renuevan acuerdo para mantener canasta básica en 910 pesos
Sí es posible ponerse de acuerdo y con ello beneficiar a las familias mexicanas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras encabezar la firma para renovar el Paquete Contra la Carestía y la Inflación.