Sí es posible ponerse de acuerdo y con ello beneficiar a las familias mexicanas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras encabezar la firma para renovar el Paquete Contra la Carestía y la Inflación.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12 por ciento, y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos, que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo es muy importante. Como he dicho, a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, en otras y no pasa nada. Afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo”.

Gracias a este acuerdo, el paquete con los 24 productos que contiene la canasta básica se mantendrá en 910 pesos, por lo menos hasta el 31 de diciembre. (Por Arturo García Caudillo)