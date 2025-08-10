Luego de sumar 5 derrotas consecutivas 2 en el Torneo Local y 3 en la Leagues Cup, este domingo Gonzalo Pineda presentó su renuncia como entrenador de Atlas, informó en un comunicado la institución Rojinegra: “Gonzalo Pineda dejó de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Desde la conferencia después de la derrota ante Pachuca el sábado por la noche en el estadio Jalisco, así lo había dejo entrever Pineda.

“Hable solamente que habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar TODOS y hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben, yo lo se llevo muchos años en esto y por su puesto que me gustaría en muchos sentidos tomar un poquito de tiempo, reflexionar un poco, una vez más y hay que tomar un poco de tiempo y esperar por su puesto y veremos que es lo que pasa”.

Desde las tribunas la afición Rojinegra pidió la salida del timonel. La directiva analiza candidatos para definir quien tomará las riendas del equipo. (Por Manuel Trujillo Soriano)