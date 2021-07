La renuncia a partir de este primero de julio del Primer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no lo exime de su responsabilidad por el presunto acoso sexual de una de sus subalternas, aclara la coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce.

“Es lo mínimo que tendría que ocurrir, aunque lo que me parece muy importante es que la renuncia de él no lo exime de la responsabilidad. Es decir, la investigación interna tiene que continuar”.

Ramos Ponce indica que la investigación interna en la Comisión de Derechos Humanos, así como en la Fiscalía del Estado, debe continuar.

Señala que el caso de funcionarios es muy común que los muevan, pero incluso no duda que en este particular, hayan incluso llegado a un acuerdo para su jubilación. (Por Gricelda Torres Zambrano)