Edmundo Jacobo Molina renunció la tarde de este martes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

“Es tiempo pues, de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución, proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la Ley y las instituciones”.

Hay que recordar que con la publicación del Plan B de Reforma Electoral, el pasado 2 de marzo, se obligaba a Jacobo Molina a dejar el cargo, pero una semana después, por orden del Tribunal Electoral, fue restituido en su puesto. (Por Arturo García Caudillo)