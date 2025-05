La distribución de acordeones para la elección judicial del primero de junio es una burla para los ciudadanos, porque haciendo la analogía, no es una guía para el examen, es la respuesta, asegura el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, reitera que él no saldrá a votar porque no cree en este proceso, plagado de irregularidades, que en su mayoría habían sino erradicadas de los comicios anteriores.

Sostiene que no hay las garantías de otras elecciones, donde de entrada, los ciudadanos contaban los votos.