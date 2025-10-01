La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los seis mexicanos detenidos por Israel en la Flotilla Global Sumud fueron liberados y ya iniciaron su repatriación hacia México.

Sol González, Ernesto Ledesma, Arlín Medrano, Carlos Pérez, Diego Vázquez y Laura Alejandra Veléz fueron trasladados a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador mexicano en ese país, quien los acompañará hasta su llegada a la Ciudad de México.