Ya se encuentra en México el portero Alex Padilla, quien la semana pasada renovó contrato con el Athletic de Bilbao hasta el 2029, pero jugará en la Liga MX el Torneo de Clausura al ser cedido a préstamo a los Pumas de la UNAM en busca de mayor acercamiento con la Selección Nacional y al respecto comentó.

“Para mí es muy importante este reto al final es uno de los equipos más grande de México, para mi es muy ilusionante, estoy muy contento y darlo todo. Sólo con las palabras de Pumas, al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y pues aquí estoy. ¿Llegar a Pumas te acerca a la Selección Mexicana? Primeramente, yo vengo a hacer mi trabajo que es trabajar día a día y eso me ha hecho llegar hasta aquí o sea que yo tengo que seguir en la misma línea”.

Se supone que Padilla será el guardameta titular de los Pumas después de que Julio González y Gil Alcalá, habrían tenido una pelea en los vestidores tras la eliminación contra Rayados en los cuartos de final. (Por Manuel Trujillo Soriano)