Advierte la Procuraduría Federal del Consumidor que no se debe cobrar comisión por pago con tarjeta de crédito y van en aumento las quejas por ese motivo.

Así lo indica el titular de Profeco en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Sebastián Hernández.

“Han aumentado mucho las quejas y estamos poner mucho hincapié, no se puede cobrar este famoso tres por ciento cuando se paga con tarjeta de crédito. Se están realizando visitas de verificación mediante denuncias y mediante las cuales se están colocando los sellos de suspensión por esta situación. Que se incluya el precio y el monto total a pagar que no se cobre ese tres por ciento, por decir ese tres por ciento, hay otros que cobran más o menos, perno no se puede cobrar una comisión por el uso de tarjeta de crédito”.

Agrega que este año la Profeco ha recibido 228 denuncias en Jalisco por este concepto. (Por Claudia Manuela Pérez)