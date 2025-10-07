A un año de su implementación, la estrategia está dando resultados positivos, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se han obtenido los siguientes resultados al 30 de septiembre: Han sido detenidas 34 mil personas por delitos de alto impacto, entre los que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en distintas entidades del país, relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, entre otros. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido mil 564 laboratorios y áreas de concentración para elaboración de metanfetaminas”.

Además, se han asegurado 17 mil 200 armas de fuego y 283 toneladas de droga, incluyendo más de tres millones de pastillas de fentanilo. (Por Arturo García Caudillo)