La Secretaría de Salud Jalisco informó que, tras inspecciones por reportes de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se detectaron niveles elevados de cloro en plantas potabilizadoras, sin representar un riesgo generalizado.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la medida busca evitar la proliferación de bacterias, aunque en concentraciones extremas podría causar irritaciones.

Indicó que también se identificaron coliformes dentro de los parámetros permitidos.

Mencionó que a pesar de reportes de agua turbia, no se ha registrado aumento en enfermedades gastrointestinales respecto a 2025.

No obstante, recomendó evitar el consumo directo del agua y no usarla para higiene bucal si presenta sedimentos.