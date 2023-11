Tras la detención de “El CR” en el municipio de Tapalpa, autoridades confirman bloqueos de la delincuencia organizada en carreteras del sur de Jalisco.

Uno de ellos se encuentra en el kilómetro 23 de la autopista Guadalajara a Colima, donde fue atravesado un vehículo pesado y le prendieron fuego.

Sobre la carretera libre de Acatlán a Ciudad Guzmán, a la altura de Zacoalco, le prendieron fuego a una camioneta de reparto y a un vehículo particular.

De momento no se reportan personas lesionadas en estos eventos. En redes sociales se han originado reportes de bloqueos en otros puntos de la ciudad que no son verídicos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)