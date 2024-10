Del total de tumbas que hay en cementerios de Guadalajara, aproximadamente 250 mil, el 50 por ciento tienen morosidad de sus mantenimientos. Para evitar accidentes en este Día de Muertos, 52 mil ya fueron acordonadas por las autoridades.

Las autoridades de nuevo realizaron un llamado para que la gente no se suba a la losas, antes el riesgo de desplome y evitar los percances que se han registrado en otros años. Se informó se instalarán módulos en los panteones en busca que la gente regularice la situación de los espacios. Lo explica el director de Servicios Públicos, Óscar Villalobos.

“Entonces lo que les pedimos es que no se suban a las criptas, que traten de no revisar los traslados por encima de las mismas para evitar cualquier tipo de accidente”.

Mencionaron que los panteones de Mezquitán y el Guadalajara es donde predominan las tumbas dañadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)