A dos meses de que arranque el Mundial de fútbol, el secretario de salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, asegura que el brote de sarampión está controlado, gracias entre otras cosas, a la aplicación de tres millones de vacunas en la entidad.

“Hemos aplicado tres millones y con esto hemos logrado bajar ya los números de sarampión que son ya entre 20 y máximo 50 casos diarios en las últimas tres semanas”.

Pérez Gómez aclara que aún cuando Jalisco sigue a la cabeza en el país con 5 mil 803 casos en lo que va del 2026, estos son acumulados.

Lo cierto es que los casos nuevos que se registran a diario, son bajos en comparación con los de febrero, cuando se presentó el pico más alto de la enfermedad. (Por Gricelda Torres Zambrano)