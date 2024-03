Usuarios de redes sociales reportan fallas en el servicio de Telmex este viernes lo que ha provocando que miles de usuarios se quedaran sin internet y línea telefónica.

Por este hecho, los dispositivos dejaron de enviar y recibir mensajes, llamadas, audios, así como cualquier otro archivo multimedia que requiera servicio de internet.

De acuerdo con Down Detector, portal de internet que monitorea el funcionamiento de algunas plataformas, las fallas iniciaron a partir de las 12:00 horas.

Los usuarios reportan que no pueden utilizar su internet, no sirve el internet en su celular y no pueden acceder a la página del servicio de telefonía.