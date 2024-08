En este Día Nacional del Bombero no en todos los municipios de Jalisco hay algo que celebrar.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán Guerrero, informa que en aproximadamente el 10 por ciento de los municipios de Jalisco hay menos del personal necesario para atender emergencias, por lo que la dependencia estatal debe apoyarlos.

“Hablemos de la zona norte principalmente, pero como refuerzo porque una a dos personas son las que atienden y únicamente vamos como apoyo -Pero, ¿Cuántos municipios estarán con una o dos personas?- No tengo la cantidad exacta, pero sí hablaremos de un promedio de 10 a 15”.

En la región sur de Jalisco es también común que personal estatal deba acudir a atender emergencias porque los municipios no siempre tienen la capacidad. (Por José Luis Escamilla)