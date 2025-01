Ahora son alumnos del quinto grado de la escuela Ramón Corona, ubicada en la colonia Tetlán de Guadalajara, quienes padecen desde hace más dos semanas de la falta de maestro. De acuerdo con lo señalado por un padre de familia, esto se debe a que el profesor titular se jubiló, y hasta el momento las autoridades educativas no han enviado reemplazo.

“Lo estaban en estos días que entraron del 2 al día de ayer, los estaban juntando con el grupo de sexto, obviamente el grupo de mi hijo ha batallado porque también en el tercer año el maestro que les tocaba se jubiló, la maestra se jubiló, y fue un show, no, que me lo juntaron con tercero porque él ya iba en cuarto”.

Ahora es el profesor del sexto grado el que de manera simultánea tiene que impartir clases a los dos grupos, con la diferencia en el programa académico que esto conlleva. En este mismo grupo, ésta es la segunda ocasión en dos ciclos escolares consecutivos que se registra dicha problemática. De acuerdo con la promesa que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) hizo a los padres inconformes, se espera que hoy a más tardar se mande un profesor sustituto. (Por Edgar Flores Maciel)