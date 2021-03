Residentes de la colonia Miramar en Zapopan viven una lucha diaria para recuperar sus banquetas. Y es que a muchos vecinos les dio por convertir sus segundas plantas en casas habitación y para tener accesos independientes, colocan escaleras que invaden las banquetas.

Colonos han documentado cuando menos 16 escaleras irregulares sobre las banquetas, que de por sí son angostas. Sólo dos de estas estructuras de herrería fueron retiradas por el ayuntamiento, pero acusan que han sido omisos con las otras escaleras.

Tan sólo en la calle Privada San Juan, entre Paseo de la Primavera y avenida Tepeyac, hay cinco viviendas con escaleras irregulares invadiendo la banqueta y que obligan a la gente a caminar sobre el arroyo vehicular. Habla una afectada:

“Nosotros con niños vamos por esas calles caminando porque no podemos usar las banquetas porque los vecinos las han obstruido, y bueno, uno no tenemos problemas, o sea no somos adultos mayores, pero hay adultos mayores vecinos, que van caminando sobre esas calles con empedrado que es bien dicil para ellos”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)