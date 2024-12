El primer día de la estrategia propia de recolección de residuos del ayuntamiento de Guadalajara, finalmente no alcanzó a cubrir el total de colonias y vecinos de algunas de ellas se quedaron de nuevo con los residuos afuera de sus casas.

Aunque en el arranque del operativo que inició desde las 4:00 de la mañana la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, confirmó que se cubrirían las 185 rutas, en colonias como El Carmen, Del Sur, El Rosario, Americana, Rancho Blanco y la Ex Penal, no conocieron las nuevas unidades y la basura siguió tirada en diferentes cruceros.

En la mayoría de los casos, ciudadanos denunciaron que el problema no fue solamente hoy que el ayuntamiento tomó las riendas de la recolección, sino que desde hace más de una semana padecen lo mismo. (Por Edgar Flores Maciel)