Jalisco atiende el segundo caso de Gusano Barrenador del Ganado confirmado en un becerro de Jilotlán de los Dolores.

El caso, detectado en un animal con una herida umbilical sin tratar, fue aislado.

Se realizó un barrido sanitario en un radio de 20 kilómetros y se aplicó tratamiento preventivo al resto del hato, sin encontrar más contagios.

Para fortalecer la vigilancia, se establecieron 42 trampas en cuatro rutas estratégicas que abarcan municipios como Magdalena, Cihuatlán, La Huerta y la región de los Valles.

Autoridades sanitarias reiteran el llamado a ganaderos a reportar cualquier lesión sospechosa en sus animales.

A nivel nacional, autoridades federales reporta 626 casos activos, concentrados principalmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. (Por Edgar Flores Maciel)