Un intenso olor a ajo se reporta en diferentes zonas de la ciudad esta noche. Las primeras denuncias surgieron en el área de El Colli en Zapopan y posteriormente se reportaron hacia otras partes de la ciudad como Jardines del Bosque, avenida Colón, la colonia Independencia Norte, Los Cubos, entre otras.

Bomberos de Zapopan informaron que personal del SIAPA tomó muestras de agua en varios puntos de la calle Volcán Popocatépetl, primera zona donde se reportó el hedor, desde Patria hasta Copérnico. Además, se hicieron lavados en el drenaje con agua a presión a la altura de avenida Patria y Volcán Pico de Orizaba.

Bomberos de Guadalajara y de Zapopan informan que no han logrado identificar la sustancia que origina el olor ni donde se inició.

Varios compuestos químicos, sobre todo sulfurados, pueden generar este hedor a ajo, algunos inofensivos y otros más, que requieren control en su operación. No obstante, autoridades no ha definido que sustancia sería la responsable del tufo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)