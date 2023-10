Una persona murió en Pihuamo, tras el paso del huracán “Lidia” y es la primera víctima hasta el momento en Jalisco, informa el gobernador, Enroque Alfaro, al hacer un balance de los daños.

Indica que por el momento los daños materiales no son tan graves, pero sigue el recuento de afectaciones.

“Salvo un caso en Pihuamo, que fíjense Pihuamo no estaba en los 23 municipios catalogados como de riesgo por Conagua, pero en Pihuamo una persona a media noche trató de cruzar un río y falleció ahogado, pero más allá de ese caso en especifico no hubo ningún otro fallecimiento en los municipios de la Costa con saldo blanco y yo creo que eso es por el trabajo de previsión que se hizo, de la ayuda de la población”.

Debido al paso del meteoro, siguen sin clases este miércoles 23 municipios de Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)