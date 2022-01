Tras acusar a Caabsa Eagle de depositar de manera irregular toneladas de basura en la planta de transferencia de Matatlán, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, reprocha que pese a recibir mensualmente 100 millones de pesos por el servicio de cinco municipios, la empresa no de la cara en esta crisis.

“No es un tema ni de Pablo Lemus, ni de Sergio Chávez, ni de Guadalajara ni de Tonalá; es un tema que lo debe de responder Caabsa que es el que tiene que estar. Que compruebe Caabsa. ¿Yo en que me voy? En los monitoreos en lo que las colonias que están ahí alrededor de este vertedero pues que siguen quejándose que son fuertes olores, de que ahí está la basura”.

Ayer Pablo Lemus manifestó que Caabsa no utiliza la planta de transferencia como vertedero pero su homólogo de Tonalá sostiene lo contrario. Exige que se respeten los acuerdos luego del cierre de Los Laureles. (Por Gricelda Torres Zambrano)