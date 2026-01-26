Una cría de tortuga verde, especie catalogada en peligro de extinción, fue rescatada en Tlajomulco, luego de haber sido trasladada desde la costa hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El ejemplar fue localizado dentro de una maleta por ciudadanos que regresaban de la playa, quienes lo entregaron inicialmente a elementos de Protección Civil de Tlaquepaque.

Posteriormente, la cría fue valorada por personal de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, donde se determinó que presentaba un estado delicado de salud.

De acuerdo con el diagnóstico, el animal mostraba signos de deshidratación y debilidad, atribuidos al cambio de clima y altitud.

Debido a la complejidad de su atención, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el ejemplar fue canalizado de urgencia al acuario del Zoológico Guadalajara, para recibir atención médica especializada.

Autoridades recuerdan que la posesión o el transporte de especies protegidas constituye un delito, por lo que exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de fauna silvestre en riesgo, con el fin de facilitar su rehabilitación y, en su caso, su reintegración al hábitat natural. (Por Edgar Flores Maciel)