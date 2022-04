Por falta de presupuesto, el CuTlajomulco no abrirá cinco carreras profesionales que estaban listas para el próximo calendario escolar, lamentó en su Tercer Informe el rector general, Ricardo Villanueva, al insistir que los jóvenes ya pagan el costo del conflicto con el gobernador.

“Tan solo este año el CuTlajomulco requiere una inversión de más de 63 millones de pesos que no nos dieron y por falta de ese presupuesto nos hemos visto obligados a tomar la difícil decisión de no abrir cinco carreras para el siguiente calendario. Ya duplicamos la matrícula en CuTlajomulco, pero no tenemos el gasto de operación necesario para hacerla sostenible”.

Villanueva Lomelí asegura que el crecimiento de esta matrícula y los ocho mil nuevos espacios que se abrieron para preparatorias, habían sido acordados con el gobernador Enrique Alfaro, sin embargo la UdeG no recibió ni un solo peso de recurso extraordinario en el presupuesto 2022. (Por Gricelda Torres Zambrano)