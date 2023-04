Avala el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la aprobación en fast track en la Cámara de Diputados, de las iniciativas de Presidencia, y hace un llamado a los senadores para aprobarlas.

“Desde nuestro punto de vista no se violentó el proceso legislativo, ¿por qué? Porque las iniciativas por ejemplo, que el Ejecutivo envía llevan toda una ruta de tramitología que pasa por el dictamen en las comisiones para que puedan ser votadas en el Pleno. Y no vemos ninguna irregularidad en el trámite legislativo y más bien esperamos que en las próximas sesiones el Senado de la República pueda discutir y pueda votar las minutas que han sido enviadas por la Cámara de Diputados”.

No coman ansias agregó, aún hay tiempo, el periodo ordinario concluye el domingo y los senadores tienen al menos cuatro días para revisar el cúmulo de minutas que les envió la colegisladora. (Por Arturo García Caudillo)