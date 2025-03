La presidenta Claudia Sheinbaum respalda la decisión de la mayoría de los diputados de desechar la solicitud de desafuero del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“La decisión del desafuero o no depende de los diputados, de las diputadas que ayer tomaron una decisión. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidas, que trabajó durante seis años o más, y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación, para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso, pero en las condiciones en que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados”.

Y aunque, asegura, siempre va a estar en favor de las víctimas, esto debe tomar en cuenta siempre el contexto. (Por Arturo García Caudillo)