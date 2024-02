En el marco de la celebración del 107 aniversario de la Constitución, en Querétaro, el ministro Alberto Pérez Dayán recordó a quien lo haya olvidado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como prioridad la defensa de la Carta Magna.

“El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna”.

Pérez Dayán acudió al Teatro de la República en representación de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña; en tanto que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde lo hizo a nombre del Ejecutivo Federal. (Por Arturo García Caudillo)