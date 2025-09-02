Durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, el empresario Enrique Michel, presidente de la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, reprochó que hoy ni sociedad, ni autoridades, emprendan acciones, programas y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de quienes rebasan los 60 años.

“Es de lamentar que nuestras ciudades, las instituciones públicas, las empresas y casi todo lugar público se manifiestan poco amigables con este sector. Vamos, inclusive las autoridades no han sido capaces de formular reglamentos y leyes que aporten a facilitar la vida cotidiana, a ofrecer hasta condiciones físicas para su acceso, a través de rampas, lineas especiales”.

Enrique Michel, hizo un llamado a formar conciencia sobre el valor y aportación de las personas mayores, para quienes pidió respeto, inclusión y trato digno. (Por Gricelda Torres Zambrano)