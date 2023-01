A nueve semanas de dejar el cargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, responde al titular del Ejecutivo Federal, que si cree que buscará un cargo de elección popular, estay muy equivocado.

“El 4 de abril, se les ha insistido, no creen, hay quien desde la tribuna, máxima tribuna del país sigue insistiendo en que vamos a ocupar, en que yo voy a ocupar algún cargo público. No, no somos iguales. Hay quienes sabemos vivir fuera del presupuesto, hay quienes no estamos obsesionados con el poder político. El 4 de abril, compañeras y compañeros, me van a encontrar aquí cerquita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí voy a estar y voy a irme y ese es mi propósito, espero, con el buen sabor de boca del deber cumplido, hasta el último día”.

Y es que, el 4 de abril, Córdova Vianello, junto con Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruíz, concluyen el periodo para el cual fueron electos como consejeros del Instituto Nacional Electoral. (Por Arturo García Caudillo)