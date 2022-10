Lo que no es justo es la violencia que vive México y que el gobierno no quiera rendir cuentas, responde la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, ante el reclamo del presidente López Obrador, por el trato que le dio la oposición en el Senado a los integrantes del gabinete de seguridad federal.

“Hoy López Obrador dijo en su Mañanera que no considera justo cómo tratamos los senadores al gabinete de seguridad. Señor presidente, lo que no es justo son los asesinatos, los feminicidios, los desaparecidos. Lo que no es justo son las masacres que siguen aumentando lastimosamente a lo largo y ancho del país. Lo que no es justo es que usted no quiera rendir cuentas”.

Los mexicanos añadió, queremos vivir en país seguro y en paz.