Ante las críticas a la militarización del país, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, respondió con molestia ante el doble discurso de la oposición.

“La más reciente recibida en agosto, nos la envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿porqué por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan. No entendemos nosotros, si no aprueban la presencia y no votan a favor. No está bien”.

Pero incluso, echó de cabeza a una senadora, de la cual omitió el nombre.

“Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica la Guardia Nacional, y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano para su familia”. (Por Arturo García Caudillo)