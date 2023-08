Ante la violencia y el creciente número de homicidios en el país, los encargados de la seguridad en México deberían renunciar, asegura el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

“Si el presidente piensa que es politiquería la pérdida de vidas humanas, yo creo que esas palabras evidencian el orden de prioridades y valores que tiene el propio presidente respecto al ejercicio del gobierno. Y por lo tanto, pues entonces esto está totalmente bajo el control de nadie o en todo caso el crimen organizado y no del gobierno. No es de que si no pueden, no han podido y ya debieron de haber renunciado quienes están a cargo de la seguridad pública porque el país está ensangrentado”.

Seguir con la estrategia de abrazos y no balazos tiene sus consecuencias, añade y el Primer Mandatario tendrá que, junto con el gabinete de seguridad, hacerse responsable de este desastre. (Por Arturo García Caudillo)