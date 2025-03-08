Juan Álvarez es gerente de un restaurante sobre avenida Chapultepec en Guadalajara, ante la marcha del 8M del próximo domingo, detalla que ellos abrirán con normalidad e incluso invitarán a pasar a las mujeres manifestantes, la intención será evitar la confrontación.

“Sí se abre, amigo, sí se abren, se toman medidas, pero si se abre. No, pues, tratar de convidarles una bebida, una agüita para que sigan su camino, sin meternos, sin nada. Tenemos la oportunidad de que mucha gente viene aquí a consumir y es parte de lo bonito. Inclusive, nosotros como varones, pasan las damitas, bajamos nuestra mirada y a lo que vamos”.

En redes sociales se ha dado a conocer que muchos establecimientos sobre avenida Chapultepec cerrarán sus cortinas ante actos vandálicos que pudieran ocurrir el próximo domingo. (Por Gustavo Cárdenas)