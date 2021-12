No sólo la afición del Atlas agradece la llegada del equipo a la final del fútbol mexicano, los comerciantes de la Zona Centro, de las inmediaciones del Estadio Jalisco, y en general los propietarios de restaurantes y bares se frotan las manos con la realización de los partidos de fútbol de este jueves y domingo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga, indicó que le han pedido a las autoridades apoyó en la vigilancia.

“Se junta pues la final junto con el tema de las posadas. La gente está saliendo. Si hay algo que comerciantes siempre es importante es el sentimiento de consumidor. Hoy el sentimiento del consumidor es positivo igual que el del los comerciantes, los hoteleros, los prestadores de servicio”.

En particular en la Zona Centro de Guadalajara algunos eventos navideños debieron adelantarse hasta una hora para que no coincidiera con los aficionados atlistas que acudirán a ver el partido.

Se esperan hasta 10 mil personas solamente en la pantalla del centro tapatío. (Por José Luis Escamilla)