Este viernes la directiva del equipo Chivas y la Secretaría del Transporte, acordaron en conjunto una de las primeras medidas viales que buscan agilizar el ingreso y salida de aficionados al estadio Akron, estrategias que buscan consolidarse de cara al mundial de 2026. La primera medida anunciada hoy, es la restricción que habrá para los taxis y vehículos de plataforma sin pasajeros, los cuales no podrán ingresar a las inmediaciones del recinto deportivo sino hasta una hora antes de concluir el evento, o bien después del primer tiempo en caso de algún partido.

La medida no restringe el que aficionados acudan a bordo de autos de alquiler hasta el estadio, sin embargo se busca que aquellos taxis y ubers que no tengan pasaje para dejar, no ingresen para no entorpecer el tráfico. La medida se aplicará a partir de este domingo durante el encuentro de Chivas contra Puebla en la rama femenil.

Otra de las estrategias que ya se analiza, es la ubicación de espacios previamente definidos para que taxis y vehículos de plataforma se estacionen y que los usuarios los puedan identificar. (Por Edgar Flores Maciel)