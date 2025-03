Asegurando que se está dando vida de rey con los impuestos de los mexicanos, la senadora panista Lilly Téllez, reta al morenista Gerardo Fernández Noroña a que rinda cuentas de sus gastos en el extranjero.

“¿Cuánto dinero de los mexicanos usó para viajar como rey, para comer como rey en un viaje ridículo que no tenía por qué hacer? y con más razón, reto a Noroña a que se lo diga a los mexicanos de frente, que deje de engañar con su chequecito de 30 y tantos mil pesos. Eso no es rendición de cuentas, reto a Noroña a que deje de esconderse como una rata aquí y como una rata allá en su oficina para no rendir cuentas del dinero que está usando”.

Rendición de cuentas significa desglose de gastos y motivo por el cuál se escogió determinado hotel o línea aérea, cuánto gastó en comidas y qué comió, cuánta gente le acompañó y todos los detalles, por mínimos que sean, del viaje. (Por Arturo García Caudillo)