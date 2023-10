El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, reta a los ministros de la Corte a que den la cara y expliquen cómo afecta la desaparición de sus fideicomisos a los trabajadores del Poder Judicial.

“¿Por qué no salen a explicar? ¿Por qué de los once ministros no hay uno que venga a explicar eso. Yo nuevamente les digo que nos demuestren, uno de los once, que estamos cometiendo una injusticia o diciendo una mentira. Con la mayor honestidad, la mayor transparencia, el mayor respeto, en la división de poderes están establecidos contrapesos pero también colaboración. Lo hicimos con el INE, lo hicimos con el Tribunal Federal Electoral y con los otros organismos constitucionalmente autónomos”.

Tras reunirse con un grupo de trabajadores del Poder Judicial, dijo éstos han tenido que salir a las calles a protestar, porque les están amenazando con no renovar sus contratos y por tanto, quedarse sin chamba. (Por: Arturo García Caudillo)