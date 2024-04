Luego del operativo de la Fiscalía General de la República para incautar combustible robado en patios del Macro Periférico en Tonalá, familiares de los trabajadores denuncian que las autoridades dejaron incautados los carros de los empleados cuando nada tienen que ver con el delito que se investiga, denuncia la esposa de un chofer al que dejaron sin carro.

“Y que nuestro vehículo, nos toco la de malas estar ahí y ni de malas porque a él le tocaba trabajar ese día y dejó el vehículo estacionado. Créame que me la he pasado llorando que no se qué hacer, necesito una muy buena orientación, que alguien me oriente, qué hacer. Necesitamos nuestro vehículo”.

La mujer, que pide el anonimato por temor a represalias, dice que como ella otras 20 familias están afectadas por el operativo que mantiene los automóviles asegurados y luego de 15 días, ni la operadora Macrobús, ni la Secretaria de Transporte de Jalisco o la Fiscalía General de la República les dan explicaciones de cuándo les dejarán sacar sus vehículos. (Por Víctor Montes Rentería)