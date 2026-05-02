Guadalajara atendió dos casos de acumulación de residuos en la vía pública que derivaron en la recolección de 33 toneladas de basura y la detención de seis personas.

En la colonia La Florida, autoridades retiraron 21 toneladas de desechos tras un reporte vecinal; los moradores accedieron a limpiar el sitio y no fueron detenidos.

En tanto, en la colonia Echeverría se recolectaron otras 12 toneladas de residuos mientras seis presuntos infractores fueron puestos a disposición de un juez municipal tras ser detectados cuando arrojaban desperdicios a la vía pública.