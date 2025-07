La Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco informó, vía transparencia, que como parte de las obras de rehabilitación de la Carretera a Chapala y la construcción de la línea de transporte público tipo BRT, han sido retirados 387 árboles en la zona.

El desglose por municipio indica que en El Salto se han retirado 340 ejemplares; en Tlaquepaque, 18, y en Tlajomulco de Zúñiga, 29. La coordinadora estatal de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, explicó que el proyecto continúa en marcha y se supervisa tanto su desarrollo como la protección ambiental.

“Hay todavía el proyecto, todavía no ha concluido. Sigue con algunas modificaciones y la garantía es, en este caso, como coordinación que me tocan las dos secretarías, pues estar acompañando los procesos y cuidando, tanto la obra como el medio ambiente. O se puede estar reubicando para que no lastimemos el arbolado”.

La dependencia también informó que se prevé intervenir otros 120 ejemplares de arbolado como parte de la construcción de los carriles centrales del sistema de transporte. (Por Marck Hernández)