El Gobierno del Estado retomó el control del Estadio Panamericano de Atletismo, casa de los Charros de Jalisco desde el 2014, fecha en la que iniciaron su participación en la Liga de Béisbol del Pacífico, el titular de la Consejería Jurídica, José Luis Tostado, dice que pese a lo aparatoso de la diligencia, no se trato de un desalojo.

“En este momento lo tiene el Gobierno del Estado a través del CODE, ha sido una diligencia que pudiera quizás aparecer digamos sorprendente o aparatosa porque así se presentan este tipo de circunstancias pero es una cuestión meramente de carácter administrativo donde no hemos tenido ningún tipo de oposición de parte de la empresa de Charros ni mucho menos y en este momento el estadio está ya en posesión del Gobierno del Estado”.

Indicó por otro lado, que hasta el momento no tiene ninguna solicitud formal de los Mariachis de Guadalajara para jugar en ese estadio sus partidos de la Liga Mexicana de Verano.

“Ellos han manifestado el interés de jugar en el estadio Panamericano, debo decirte que formalmente no tenemos una solicitud del estadio por parte ni del equipo ni de la Liga correspondiente de béisbol, sí lo hacen habría que valorarlo”.

Los Mariachis tienen programado su debut en la liga Mexicana el día 21 de este mes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)