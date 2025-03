La Sección Instructura de la Cámara de Diputados sigue retrasando el análisis del desafuero del ex futbolista y ahora diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, así lo explica el legislador panista Germán Martínez.

“Por supuesto que están dilatando el procedimiento, una vez más, ahora por dos días o tres días para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia. No lo declaro culpable yo, el tema es que no se estudia y no se presenta un dictamen en definitiva de si se admite, y tienen la cobardía para no presentar un dictamen de si se desecha”.

Y es que este órgano legislativo se declaró en sesión permanente y con ello postergó una vez más, entre 24 y 48 horas la votación del dictamen. Hay que recordar que Blanco Bravo ha sido acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana. (Por Arturo García Caudillo)