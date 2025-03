La visita de Kristy Noem, secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, no es para hablar sobre aranceles, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La vamos a recibir conjuntamente, fue su solicitud, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores y su servidora y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington y ahí se acordaron una serie de puntos, entonces vamos a dar seguimiento a esos acuerdos que se tomaron. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles”.

Esta reunión se llevará a cabo el viernes alrededor de las 13 horas en Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)