Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él personalmente está conduciendo la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Pero toda la información, toda, se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. Ya se ha avanzado”.

Reiteró que el Ejército sí ha entregado toda la información que tiene sobre el caso, que esa fue su orden y a él lo obedecen. Al mismo tiempo, acusó de mentirosos a quienes aseguran que la Sedena no está colaborando. (Por Arturo García Caudillo)