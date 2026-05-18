El festival Corona Capital 2026 dio a conocer el cartel oficial de su próxima edición, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante un evento realizado en el Parque Aztlán, los organizadores confirmaron como artistas principales a The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots.

El lineup también incluye a The Kooks y Lola Young, entre otros artistas.

La venta general de boletos iniciará el próximo 26 de mayo y los abonos podrían superar los siete mil pesos.