El INEGI informó que Jalisco reportó en 2024 únicamente cuatro cuerpos almacenados en sus unidades periciales, aunque no entregó datos sobre restos humanos en el Servicio Médico Forense.

La cifra contrasta con los casi 4 mil cadáveres y más de mil 400 fragmentos óseos recibidos ese año.

Pese a tener capacidad para mil 287 cuerpos, entre 2018 y 2024 el Semefo llegó a albergar hasta cuatro mil 635 fallecidos sin identificar.

El organismo advirtió que la falta de información refleja rezago y opacidad en el manejo forense, en un estado marcado por una de las crisis de desapariciones más graves del país. (Por Marck Hernández)