El Gobierno de México anunció el proceso para que los productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán reciban un apoyo de 950 pesos por tonelada.

El estímulo incluye 800 pesos federales y 150 estatales, dirigido a quienes cultivan hasta 20 hectáreas.

La Secretaría de Agricultura informa que también se instalarán mesas de diálogo con productores y compradores para transparentar los precios de venta.

Además, el programa Cosechando Soberanía ofrecerá créditos con una tasa del 8.5 por ciento anual y seguro agropecuario.

En tanto, el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado del Maíz establecerá precios de referencia antes de cada ciclo agrícola.