El Gobierno de México anunció el proceso para que los productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán reciban un apoyo de 950 pesos por tonelada.
El estímulo incluye 800 pesos federales y 150 estatales, dirigido a quienes cultivan hasta 20 hectáreas.
La Secretaría de Agricultura informa que también se instalarán mesas de diálogo con productores y compradores para transparentar los precios de venta.
Además, el programa Cosechando Soberanía ofrecerá créditos con una tasa del 8.5 por ciento anual y seguro agropecuario.
En tanto, el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado del Maíz establecerá precios de referencia antes de cada ciclo agrícola.
Revelan proceso para que productores de maíz reciban apoyos
