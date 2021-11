La promoción que el gobierno del Estado realiza sobre la consulta del pacto fiscal eventualmente entraría en revisión, porque no debe impulsarse hacia un resultado en específico. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, reconoce que la autoridad debe hacer la promoción del instrumento, pero no buscar que la gente apoye una de las dos respuestas en particular.

“Todas las personas tienen la posibilidad de difundir el mecanismo de participación ciudadana, no así de tomar una postura en torno al mismo, pero insisto, eso es un asunto que tendremos que evaluar mensaje por mensaje”.

Sobre las quejas de algunos funcionarios que afirman son presionados para llevar personas a participar en la consulta, el IEPC señaló que no puede actuar en torno a estos actos a menos que exista una queja formal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)