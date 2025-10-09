El exjugador de Chivas, Omar “N”, enfrenta dos carpetas de investigación adicionales a la que motivó su reciente detención por abuso sexual infantil, informó la Fiscalía de Jalisco.
Las carpetas habían quedado archivadas, pero serán revisadas y reabiertas para determinar si están relacionadas con el mismo delito, explicó la vicefiscal de Investigación Especializada en Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Canales.
La audiencia de vinculación a proceso se realizará este viernes a las 9:00 horas y corresponde únicamente al caso de su hijastra, víctima menor de edad.
La defensa de la afectada aseguró contar con videos y fotografías que respaldan la denuncia de agresión sexual. (Por Edgar Flores Maciel)
Revisarán carpetas de investigación archivadas por caso Omar “N”
El exjugador de Chivas, Omar “N”, enfrenta dos carpetas de investigación adicionales a la que motivó su reciente detención por abuso sexual infantil, informó la Fiscalía de Jalisco.