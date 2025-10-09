El exjugador de Chivas, Omar “N”, enfrenta dos carpetas de investigación adicionales a la que motivó su reciente detención por abuso sexual infantil, informó la Fiscalía de Jalisco.

Las carpetas habían quedado archivadas, pero serán revisadas y reabiertas para determinar si están relacionadas con el mismo delito, explicó la vicefiscal de Investigación Especializada en Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Elizabeth Canales.

La audiencia de vinculación a proceso se realizará este viernes a las 9:00 horas y corresponde únicamente al caso de su hijastra, víctima menor de edad.

La defensa de la afectada aseguró contar con videos y fotografías que respaldan la denuncia de agresión sexual. (Por Edgar Flores Maciel)